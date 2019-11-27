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Espreso.tvМирВ Греции произошло мощное землетрясение, объявили эвакуацию

В Греции произошло мощное землетрясение, объявили эвакуацию


фото: reuters
Близ греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Крита", - говорится в сообщении.

Стихийное бедствие зафиксировано в среду, 27 ноября, в 09.24. Эпицентр землетрясения находился на глубине 56 км в 74 от города Хана.

Пока нет информации о пострадавших или причиненный ущерб.

Однако СМИ заявляют об эвакуации на острове.

Отмечается, что толчки также ощутили в городах Аттика и Пелопоннес.

Как сообщалось, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Количество погибших от землетрясения в Албании превысило 20 человек.

Также в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,2 через несколько часов после мощного землетрясения в Албании.

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