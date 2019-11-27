Укрзализныця повысит цены на билеты на 22% в течение 2020 года - финансовый план

27 ноября, 2019, 17:42

В финансовом плане Укрзализныци на 2020 год предусмотрено ежемесячное увеличение стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% с марта

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий, ссылаясь на финансовый план Укрзализныци на 2020 год.

Отмечается, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании. В общем доход Укрзализныци планируют увеличить на 13% в 2020 году, в частности доход от пассажирских перевозок - на 8%.

Вместе с тем, Укрзализныця планирует повышать доходы от грузовых перевозок. Тарифы на грузовые перевозки УЗ расти на 2,5% ежеквартально. Кроме того, в Укрзализныце планируют продавать металлолом.