Труба вспомнил, что знаком с Богданом более 20 лет

27 ноября, 2019, 20:11

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба вспоминает, что знаком с руководителем Офиса президента Андреем Богданом с периода обучения во Львовском университете

Об этом Труба рассказал в интервью Lb.ua.

На вопрос о том, сколько времени он знаком с Богданом, Труба подтвердил, что они знакомы с 1997-98 годов.

"Мне приятно, что вы исследовали этот эпизод и не говорите, что мы учились в одной группе или на одном курсе", - сказал Труба.

На вопрос, были ли они знакомы, директор ГБР ответил: "Конечно. Одно высшее учебное заведение, один факультет".

Труба также отметил, что хотел бы чаще видеть Богдана.

"Я всегда ищу партнеров и людей, которые могут быть союзниками в становлении нового правоохранительного органа", - добавил он.