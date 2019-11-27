Труба вспомнил, что знаком с Богданом более 20 лет
27 ноября, 2019, 20:11
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба вспоминает, что знаком с руководителем Офиса президента Андреем Богданом с периода обучения во Львовском университете
Об этом Труба рассказал в интервью Lb.ua.
На вопрос о том, сколько времени он знаком с Богданом, Труба подтвердил, что они знакомы с 1997-98 годов.
"Мне приятно, что вы исследовали этот эпизод и не говорите, что мы учились в одной группе или на одном курсе", - сказал Труба.
На вопрос, были ли они знакомы, директор ГБР ответил: "Конечно. Одно высшее учебное заведение, один факультет".
Труба также отметил, что хотел бы чаще видеть Богдана.
"Я всегда ищу партнеров и людей, которые могут быть союзниками в становлении нового правоохранительного органа", - добавил он.
- Напомним, что Труба в 1997 году окончил юридический факультет Львовского университета им. Франко. Богдан закончил обучение на том же факультете в 1998 году.
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