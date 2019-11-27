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Espreso.tvМирТрех американцев признали невиновными после 36 лет тюремного заключения

Трех американцев признали невиновными после 36 лет тюремного заключения

Трое мужчин, которые по ложными обвинениями отсидели в тюрьме последние 36 лет, вышли на свободу

Об этом сообщает ВВС Украина.

Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Уоткинса приговорили к пожизненному заключению в 1984 году. Тогда их всех признали виновными в убийстве 14-летнего парня, которое произошло за год до того.

В понедельник суд в городе Балтимор в результате пересмотра дела снял с мужчин все обвинения.

Дело решили пересмотреть году - после того, как один из заключенных написал письмо, в котором привел новое доказательство своей невиновности.

Честната, Стюарта и Уоткинса, которые на тот момент были подростками, арестовали в ноября 1983 года, после смерти Девитта Дакетта. Парня застрелили по дороге в школу. Смерть подростка и расследования дела широко освещались в СМИ.

"Эти трое ребят были заключены по вине полиции и прокуратуры", - заявила представительница прокуратуры Балтимора Мэрилин Мосби после освобождения Честната, Стюарта и Уоткинса.

В заявлении прокуратуры говорится, что обвинения против них основывались на показаниях, полученных в результате давления полицейских на свидетелей.

Кроме того, при расследовании правоохранители проигнорировали свидетельства нескольких других свидетелей, которые называли убийцей совсем другого человека.

"Не думаю, что сегодня - это победа. Это трагедия. И мы должны взять на себя ответственность за то, что произошло", - сказала Мэрилин Мосби.

Другой подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка умер еще в 2002 году.

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