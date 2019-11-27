Трамп разморозил военную помощь Украине, уже зная о жалобе информатора, - NYT
Об этом сообщает CNN со ссылкой на The New York Times.
"Президент Дональд Трамп знал о жалобе информатора, которая сейчас играет важную роль в процедуре импичмента в Палате представителей, когда он разморозил военную помощь Украине в сентябре", - говорится в сообщении.
По словам собеседников газеты, юристы Белого дома сообщили президенту США по жалобе информатора и сообщили, что они выясняют, нужно ли им в обязательном порядке передавать эту жалобу в Конгресс.
Как отмечается, новость о том, что Трамп знал о жалобе информатора перед тем, как он разморозил военную помощь Киеву, еще раз обращает внимание на один из главных вопросов процедуры импичмента главы Белого дома, а именно: было ли выделение помощи Украине связано с желанием Трампа добиться расследования в Украине против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Напомним, двое сотрудников Белого дома уволились из-за приостановки Трампом помощи Украине.
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