Синоптик предупредила о дождях и местами ночных заморозках
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"28 ноября осадков в восточных областях меньше, останутся какие-то совсем слабые ячейки. Небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в наши западные области. На остальной территории Украины без существенных осадков." - отметила метеоролог.
В центральных областях ожидается температура +3 ... + 7 ° C, в западных и южных - от +6 до + 12 ° C. В ночь на 28 ноября заморозки 0 ...- 3 ° C будут только на севере Украины.
В Киеве 28 ноября без существенных осадков, днем до + 4 ° C, ночью 0 ° C.
"В пятницу, 29 ноября, в Украине станет влаги, дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев", - предупредила госпожа Диденко.
Похолодание в Украине ожидается 1-2 декабря.
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