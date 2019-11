Синоптик предупредила о дождях и местами ночных заморозках

27 ноября, 2019, 12:26

С Атлантики в Украину движется циклон, который обусловит осадки в 28 ноября в западных областях, а 29 ноября - по всей Украине

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"28 ноября осадков в восточных областях меньше, останутся какие-то совсем слабые ячейки. Небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в наши западные области. На остальной территории Украины без существенных осадков." - отметила метеоролог.

В центральных областях ожидается температура +3 ... + 7 ° C, в западных и южных - от +6 до + 12 ° C. В ночь на 28 ноября заморозки 0 ...- 3 ° C будут только на севере Украины.

В Киеве 28 ноября без существенных осадков, днем до + 4 ° C, ночью 0 ° C.

"В пятницу, 29 ноября, в Украине станет влаги, дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев", - предупредила госпожа Диденко.

Похолодание в Украине ожидается 1-2 декабря.