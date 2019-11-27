Суд обязал снести часть этажей "дома-монстра" на Подоле

27 ноября, 2019, 17:27

Суд обязал снести самовольно построенные этажи так называемого дома-монстра на Подоле

Об этом сообщает пресс-центр Хозяйственного суда города Киева.

"27 ноября 2019 года Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу №910/27779/14 по указанному иску, которым обязан ответчик за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе г. Киева ", - говорится в сообщении.

Соответствующий иск был подан в 2014 году Киевским городским советом как уполномоченным лицом на распоряжение земельным участком территориальной громады города Киева, на котором ведется незаконное строительство.

"Стоит обратить внимание, что это один из немногих прецедентов, когда по судебному решению будет осуществляться демонтаж самостроя. Теперь ждем апелляционного рассмотрения и исполнения судебного решения", - отметил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

Дело "дома-монстра" на Подоле рассматривается с декабря 2014 года.