Сборная Украины назвала состав на стартовые гонки Кубка мира по биатлону
27 ноября, 2019, 14:55
Сборная Украины по биатлону назвала состав на одиночный микст и смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде
Об этом сообщает "Украинский биатлон".
В одиночном миксте сборную Украины будут представлять Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.
В смешанной эстафете выступят Вита Семеренко, Артем Прима, Дарья Блашка и Дмитрий Подручный.
30 ноября эти гонки откроют Кубок мира 2019/20.
- Напомним, 20 ноября тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав команды на стартовый этап Кубка мира.
- 23 ноября украинец Дмитрий Подручный стал победителем спринтерской гонки на открытом чемпионате Швеции.
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