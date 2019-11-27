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Espreso.tvСпортСборная Украины назвала состав на стартовые гонки Кубка мира по биатлону

Сборная Украины назвала состав на стартовые гонки Кубка мира по биатлону


фото: glavcom.ua
Сборная Украины по биатлону назвала состав на одиночный микст и смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде

Об этом сообщает "Украинский биатлон".

В одиночном миксте сборную Украины будут представлять Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

В смешанной эстафете выступят Вита Семеренко, Артем Прима, Дарья Блашка и Дмитрий Подручный.

30 ноября эти гонки откроют Кубок мира 2019/20.

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