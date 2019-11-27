 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРябошапка заявил об увольнении прокурора Кулика

Рябошапка заявил об увольнении прокурора Кулика


фото: Костянтин Кулик (nabu.gov.ua)
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уволил прокурора Константина Кулика. Приказ об увольнении прокурора Константина Кулика подписали 22 ноября

Об этом Руслан Рябошапка сообщил в комментарии РБК-Украина .

"Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда", - сказал Рябошапка.

Ранее, 24 октября, прокурор Кулик не пришел на обязательную переаттестацию , взяв больничный.

После этого Рябошапка заявил, что "закон не оставляет иного пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем".

Константин Кулик известен тем, что выдвигал сообщение о подозрении бывшим и действующим чиновникам , в частности экс-главы НБУ Валерии Гонтарева, экс-главы Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин, заместителю председателя ОПГ Порошенко Алексей Филатову и обвинял Порошенко во вмешательстве в расследование дела Курченко .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2019 среда

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

27 ноября, 2019 среда

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать