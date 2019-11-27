Рябошапка заявил об увольнении прокурора Кулика
27 ноября, 2019, 10:42
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уволил прокурора Константина Кулика. Приказ об увольнении прокурора Константина Кулика подписали 22 ноября
Об этом Руслан Рябошапка сообщил в комментарии РБК-Украина .
"Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда", - сказал Рябошапка.
Ранее, 24 октября, прокурор Кулик не пришел на обязательную переаттестацию , взяв больничный.
После этого Рябошапка заявил, что "закон не оставляет иного пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем".
Константин Кулик известен тем, что выдвигал сообщение о подозрении бывшим и действующим чиновникам , в частности экс-главы НБУ Валерии Гонтарева, экс-главы Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин, заместителю председателя ОПГ Порошенко Алексей Филатову и обвинял Порошенко во вмешательстве в расследование дела Курченко .
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