Рябошапка заявил об увольнении прокурора Кулика

27 ноября, 2019, 10:42

Об этом Руслан Рябошапка сообщил в комментарии РБК-Украина .

"Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда", - сказал Рябошапка.

Ранее, 24 октября, прокурор Кулик не пришел на обязательную переаттестацию , взяв больничный.

После этого Рябошапка заявил, что "закон не оставляет иного пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем".

Константин Кулик известен тем, что выдвигал сообщение о подозрении бывшим и действующим чиновникам , в частности экс-главы НБУ Валерии Гонтарева, экс-главы Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин, заместителю председателя ОПГ Порошенко Алексей Филатову и обвинял Порошенко во вмешательстве в расследование дела Курченко .