Руководство подразделения СБУ наладило вымогательство у предпринимателей взяток по 20-300 тыс. грн и отмывания средств, - ГБР

27 ноября, 2019, 11:56

Государственное бюро расследований расследует вымогательства работниками Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ взяток у предпринимателей и отмывания полученных средств

Об этом сообщила в Facebook первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"По предварительной версии следствия, работники упомянутого Департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тыс. грн. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий ", - рассказала Варченко.

Чиновница отметила, что в преступной схеме было задействовано руководство департамента.

"Схема по попередниею версии следствия была такова: первый заместитель начальника ДОДТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги. Затем давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму. Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОДТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия ", - рассказала Варченко.

Часть средств злоумышленники проводили в качестве оплаты за ремонтные работы в админзданиях ДОДТЛ СБУ, закупку строительных материалов и зарплату ремонтников, другие средства наличными передавали должностным лицам, задействованным в схеме.

"За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет", - подытожила Варченко.

Напомним, ранее ГБР объявило в розыск по подозрению в госизмене подполковника СБУ .