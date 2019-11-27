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Espreso.tvМирРазрушительное землетрясение в Албании: число погибших возросло до 32

Разрушительное землетрясение в Албании: число погибших возросло до 32


фото: reuters
Количество погибших от землетрясения магнитудой 6,4 в Албании возросло до 32 человек, еще 658 пострадали

Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на министра здравоохранения Огерту Манастирлию.

"В результате мощного землетрясения в Албании во вторник погибли 32 человека, еще 658 пострадали", - говорится в сообщении.

По словам министра, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

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Правительство Албании объявил чрезвычайное положение в столице Тиране и городе Дуррес.

Как сообщалось, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.

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