Разрушительное землетрясение в Албании: число погибших возросло до 32
27 ноября, 2019, 17:52
Количество погибших от землетрясения магнитудой 6,4 в Албании возросло до 32 человек, еще 658 пострадали
Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на министра здравоохранения Огерту Манастирлию.
"В результате мощного землетрясения в Албании во вторник погибли 32 человека, еще 658 пострадали", - говорится в сообщении.
По словам министра, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.
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Правительство Албании объявил чрезвычайное положение в столице Тиране и городе Дуррес.
Как сообщалось, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.
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