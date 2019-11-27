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Espreso.tvСпорт"Валенсия" - "Челси": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

"Валенсия" - "Челси": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня, 27 ноября, в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанская "Валенсия" принимает лондонский "Челси"

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур
 
27 ноября
 
Группа Н
 
"Валенсия" (Испания) - "Челси" (Англия)
 
"Валенсия": Силлессен, Хаум Коста, Габриэл, Солер, Парехо, Гайя, Васс, Родриго, Торрес, Гомес, Гарай.
 
"Челси": Кэпа, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Абрахам, Виллиан, Зума, Ковачич, Пулишич, Джеймс, Аспиликуэта

Начало в 19:55.

 

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