"Валенсия" - "Челси": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
27 ноября, 2019, 19:26
Начало в 19:55.
Сегодня, 27 ноября, в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанская "Валенсия" принимает лондонский "Челси"
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
27 ноября
Группа Н
"Валенсия" (Испания) - "Челси" (Англия)
"Валенсия": Силлессен, Хаум Коста, Габриэл, Солер, Парехо, Гайя, Васс, Родриго, Торрес, Гомес, Гарай.
"Челси": Кэпа, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Абрахам, Виллиан, Зума, Ковачич, Пулишич, Джеймс, Аспиликуэта
Начало в 19:55.
Here's our team to take on Valencia. #VCFCHE pic.twitter.com/pdx6JyspV9- Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 ноября 2019
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