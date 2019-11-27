"Готов к любым форматам": Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным с глазу на глаз

27 ноября, 2019, 17:23

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате нормандской четверки говорить об этом", - сказал он.

По словам Зеленского, он не ожидает, что завтра прекратится война, но хочет "четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну".

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков считает вероятной двустороннюю встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках нормандского саммита в Париже.