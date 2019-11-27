"Давайте начинайте, я щас им бошки атабью", - экс-советник Скалецкой угрожал депутату от "Голоса"

27 ноября, 2019, 21:15

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В сеть выложили видео, где Чумак угрожает депутатам со словами: "Давайте начинайте, я щас им бошки атабью"

Народный депутат Устинова в эфире Еспресо прокомментировала угрозы.

"Я написала заявление о преступлении, завтра утром оно будет зарегистрировано в ГПУ. Это прямая угроза моей жизни и государственного служащего в том числе. Там есть 2 статьи Уголовного кодекса, по которым я написала заявление", - сказала она.

Устинова добавила, что такие люди как Чумак не хотят снижения цен на лекарства.

"Больше всего меня возмутило в этой ситуации - то, что такие люди не только приходят на комитет, но являются советниками министра здравоохранения. И эти люди выступают против снижения цен на лекарства и готовы даже "отрывать бошки", чтобы не допустить того, чтобы в Украине была конкуренция и цены на лекарства были снижены", - отметила депутат.

Она рассказала, что во время заседания комитета этот человек сидел в президиуме вместе с заместителем министра здравоохранения и ему беспрепятственно предоставляли слово, этот человек сейчас близок и вхож к минстру здравоохранения, которой советует "отрывать бошки" депутатам, но точно не советует, как надо снижать цены на лекарства в Украине.