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Espreso.tvОбществоМилованов заявил о подозрениях 8 лицам и 315 уголовных делах, касающихся Нацакадемии аграрных наук

Милованов заявил о подозрениях 8 лицам и 315 уголовных делах, касающихся Нацакадемии аграрных наук


фото: zik
За последние четыре года было открыто 315 уголовных производств, связанных с Национальной академией аграрных наук

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов .

По его данным, в суд направлено лишь 56 производств, 144 были закрыты, одну остановлено, до сих пор расследуются 144.

При этом, как отметил Милованов, подозрения объявлено всего восьми лицам.

Больше всего уголовных производств, связанных с УААН, открыто в Днепропетровской и Кировоградской областях.

В распоряжении УААН находится около 465 тыс. га земли, из которых близкьо 364 тыс. га - пашня. По данным журналистских расследований, часть из них, вероятно, кажется в "черную аренду" или присваивается.

 

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