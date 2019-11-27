Милованов заявил о подозрениях 8 лицам и 315 уголовных делах, касающихся Нацакадемии аграрных наук
27 ноября, 2019, 10:58
За последние четыре года было открыто 315 уголовных производств, связанных с Национальной академией аграрных наук
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов .
По его данным, в суд направлено лишь 56 производств, 144 были закрыты, одну остановлено, до сих пор расследуются 144.
При этом, как отметил Милованов, подозрения объявлено всего восьми лицам.
Больше всего уголовных производств, связанных с УААН, открыто в Днепропетровской и Кировоградской областях.
В распоряжении УААН находится около 465 тыс. га земли, из которых близкьо 364 тыс. га - пашня. По данным журналистских расследований, часть из них, вероятно, кажется в "черную аренду" или присваивается.
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