Промоутер рассказал, когда состоится бой Усик - Чисора

27 ноября, 2019, 10:32

Промоутер супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что бой британца против украинца Александра Усика может произойти в начале 2020 года

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Хэя, оба боксера заинтересованы в поединке, а встреча может состояться в январе-марте 2020 года.

"Промоутеры Усика - Эдди Хирный нравится идея поединка, мне тоже. Чисору вполне устраивает такое развитие событий, и Усика тоже. У нас нет каких промоутерских конфликтов, телевизионных проблем, и оба бойца готовы встретиться на ринге. Провести бой в первой четверти 2020 - идеальный вариант для всех. Мы вскоре обсудим такой вариант с Эдди и проговорим все детали ", - пообещал Хэй.

Также он рассказал, за счет чего Чисора способен победить Усика.

"Я не сказал, что Чисора более искусный, чем Усик, однако есть еще такие факторы, как габариты, мощь, удар - с помощью них он собирается победить", - сказал Хэй.