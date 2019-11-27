Промоутер рассказал, когда состоится бой Усик - Чисора
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Хэя, оба боксера заинтересованы в поединке, а встреча может состояться в январе-марте 2020 года.
"Промоутеры Усика - Эдди Хирный нравится идея поединка, мне тоже. Чисору вполне устраивает такое развитие событий, и Усика тоже. У нас нет каких промоутерских конфликтов, телевизионных проблем, и оба бойца готовы встретиться на ринге. Провести бой в первой четверти 2020 - идеальный вариант для всех. Мы вскоре обсудим такой вариант с Эдди и проговорим все детали ", - пообещал Хэй.
Также он рассказал, за счет чего Чисора способен победить Усика.
"Я не сказал, что Чисора более искусный, чем Усик, однако есть еще такие факторы, как габариты, мощь, удар - с помощью них он собирается победить", - сказал Хэй.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры .
- 14 ноября стало известно, что Джозеф Паркер стремится перехватить у украинского боксера Александра Усика право на бой с британцем Дереком Чисорой.
- 19 ноября Дерек Чисора заявил, что не хочет встречаться с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и предпочитает боя с украинцем Александром Усиком.
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