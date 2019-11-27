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Espreso.tvОбществоПрезидент Литвы предостерег Зеленского от уступок Путина на Нормандской встрече

Президент Литвы предостерег Зеленского от уступок Путина на Нормандской встрече

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Литвы Гитанаса Науседа в Вильнюсе Науседа пожелал Зеленскому не идти на невыгодные уступки в нормандской встрече

Об этом сообщает РБК-Украина .

Кроме того, президент Литвы отметил, что санкции против РФ должны продолжаться.

"Мы хотим, чтобы вы не делали уступки, которые могут принести вам вред. Мы надеемся, что переговоры помогут облегчить шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе. Нашим долгом является помочь Украине", - сказал он.

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