Президент Литвы предостерег Зеленского от уступок Путина на Нормандской встрече

27 ноября, 2019, 13:46

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Литвы Гитанаса Науседа в Вильнюсе Науседа пожелал Зеленскому не идти на невыгодные уступки в нормандской встрече

Об этом сообщает РБК-Украина .

Кроме того, президент Литвы отметил, что санкции против РФ должны продолжаться.

"Мы хотим, чтобы вы не делали уступки, которые могут принести вам вред. Мы надеемся, что переговоры помогут облегчить шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе. Нашим долгом является помочь Украине", - сказал он.