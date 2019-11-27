Президент Федерации биатлона Украины не хочет "освистывать и гнобить" россиян за допинг
27 ноября, 2019, 16:14
Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак объяснил, почему Украина занимает нейтральную позицию в отношении применения российскими спортсменами допинга
Об этом сообщает "Трибуна" .
На вопрос, почему федерация заняла нейтральную позицию в вопросе применения русскими допинга, особенно учитывая, что РФ ведет против Украины войну, Брынзак заявил, что в России есть нормальные спортсмены и люди.
"Моя позиция такова: в России не только плохие и негативные люди. Есть и спортсмены нормальные, которых мы знаем и общаемся. Когда приезжаем в Контиолахти, там много русских болельщиков, которые искренне поддерживают наших биатлонистов. У нас поддерживают идею, что мы должны освистывать и гнобить русских. Но если они нормальные люди, то почему это нужно делать? Все равно мы когда-нибудь помиримся и будем мирно жить", - сказал Брынзак.
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