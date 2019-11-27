Правительство выделило на зарплаты учителям и медикам дополнительные 200 млн грн - нардеп
27 ноября, 2019, 14:30
Кабинет министров Украины на заседании 27 ноября выделил более 200 млн грн на зарплаты медикам и учителям
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
По его словам, правительство выделило и распределило 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это является одним из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам.
- Напомним, накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство погасит долги по зарплате медикам и учителям. По его словам, Кабмин планировал перераспределить 171,1 млн гривень на зарплаты для учителей, а также направить 326 млн гривень на дофинансирование медицинской субвенции, в том числе, на зарплаты врачам. Кроме того, Минздрав меняет механизм выплаты медицинской субвенции, чтобы к 2020 году не было задержек с выплатой денег врачам.
- До этого президент Украины Владимир Зеленский требовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Он также выразил уверенность, что в ближайшие два дня правительство погасит задолженности.
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