Правительство выделило на зарплаты учителям и медикам дополнительные 200 млн грн - нардеп

27 ноября, 2019, 14:30

Кабинет министров Украины на заседании 27 ноября выделил более 200 млн грн на зарплаты медикам и учителям

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, правительство выделило и распределило 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это является одним из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам.