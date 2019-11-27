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Espreso.tvОбществоПравительство уволило главу Энергоатома

Правительство уволило главу Энергоатома


фото: epravda
Кабинет министров принял решение об увольнении председателя государственной компании "Энергоатом" Юрия Недашковского

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

"Сегодня мы освободили руководителя Энергоатома по представлению министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля", - рассказал Гончарук.

При этом он не уточнил причин увольнения руководителя Энергоатома.

Энергоатом - это государственная компания, которая отвечает за украинские атомные электростанции.

 
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