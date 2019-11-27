Правительство поддержало введение электронных трудовых книжек

27 ноября, 2019, 16:10

27 ноября на заседании Кабмина проголосовали за законопроект, который должен сделать трудовые книжки необязательными. Соответствующий законопроект должна поддержать Рада

Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовcкая на своей странице в Facebook.

"Электронная версия трудовой книжки - это меньше нагрузки на работодателей и самозанятых работников - ФОП. Решение правительства также упростит поиск и оформление людей на работу", - написала Соколовская.

По ее словам, с помощью электронной подписи в несколько кликов можно будет получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться потерять трудовую книжку.

"Работники будут уверены, что сведения всегда надежно защищены, а недобросовестный работодатель их искривит. Когда наступит время оформить пенсионные выплаты - это будет легко и без хлопот сбора подтверждающих документов - все данные уже будет знать Пенсионный фонд", - добавила Соколовская.

Она также отметила, что не обязательно избавляться от бумажной трудовой книжки.

"Если для вас ведение книги работодателем является определенным ритуалом, то никто не запрещает вам продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге. Но если вы не можете дождаться цифрового формата, то вас никто не заставит ее вести", - отметила Министерка.

Сообщается, что также приняли постановление, которым предусмотрено, что граждане смогут попросить работодателя передать в электронной форме информацию о стаже до 2000 года (сейчас в Пенсионном фонде есть информация только с 2000 года). Это позволит в будущем сделать назначение пенсий и других социальных выплат полностью дистанционным, без необходимости посещать Пенсионный фонд.

Этим постановлением дают возможность получать электронные сервисы пенсионного фонда не только с помощью цифровой подписи, но и с помощью BankID.