Польской студентке, которая обматерила украинку, грозит до 3 лет тюрьмы
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN.
Расследование касается публичного оскорбления через интернет неизвестной в настоящее время гражданки украинской национальности и украинского населения, заявил Кшиштоф Стодольный, пресс-секретарь районной прокуратуры в Ольштыне во вторник.
Прокуратура собирает дополнительные доказательства по делу. Польской гражданке может грозить наказание в виде лишения свободы до 3 лет.
Варминско-Мазурский университет в Ольштыне ранее отстранил ее от обучения.
Основанием для отстранения стало видео, которое девушка, студентка медицинского направления, сама разместила в интернете. На камеру она жаловалась на украинку, которая испортила ей поездку, потому что заняла место в поезде.
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