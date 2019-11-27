Покушение на Скрипалей: русский "Новичок" внесли в список запрещенных
27 ноября, 2019, 22:13
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесла нервно-паралитическое вещество "Новичок" в список запрещенных
Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, информирует Радио Свобода.
"Голландия, Канада и США устали работали над достижением сегодняшнего результата: ОЗХО включила "Новичок" в список запрещенных веществ. Я полностью поддерживаю этот решительный ответ на химическую атаку в Солсбери", - сказал министр.
Власти Великобритании считают, что за попыткой отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте этого года стоит Москва.
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