Налог на выведенный капитал могут ввести в Украине с 2021 года, - Гетманцев
Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция Слуги народа) сказал в интервью Радио НВ .
"С 1 января [2020] мы не будем его вводить. Мы сейчас обсуждаем возможность с 1 января 2021 года ", - заявил он.
Гетманцев считает, что нужно вести переговоры по этому вопросу в том числе с Международным валютным фондом, который выступает против такого налога:
"Это положение и программы Владимира Зеленского и программы Слуги народа. Мы не отрицаем, что этот налог надо внедрять, в том числе и обсуждая это положение с Международным валютным фондом ".
Он добавил, что введение этого налога принесет убытки бюджета.
"Недопоступление в государственный бюджет, по разным оценкам, колеблется от 30 до 70 млрд грн в год", - сказал Гетманцев.
По его мнению, нужно ввести этот налог так, чтобы "не повторить ошибки тех государств, которые раньше нас вводили налог на выведен капитал, чтобы этот налог не влиял деструктивно на развитие экономики".
"У нас уже есть опыт Эстонии достаточно длительный. Есть определенные негативы от этого опыта, есть положительные. Мы должны учесть все и ввести правильный налог ", - заявил Гетманцев.
-
Напомним, 5 июля 2018 президент Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведен капитал ( №8557 ).
-
Этим законопроектом предлагается заменить существующий налог на прибыль юридических лиц на налогообложение вывода капитала из страны.
-
В частности закон предусматривает налогообложение распределенных дивидендов или приравненных к ним платежей. При этом произойдет полный отказ от налога на репатриацию. Внедрение этого налога было и в предвыборной программе действующего президента Зеленского.
-
Недавно в МВФ опубликовали доклад, в котором говорится о том, что Украине нужно усовершенствовать механизм администрирования налога на прибыль, а не вводить налог на выведен капитал, поскольку это «может нанести ущерб стране в нескольких плоскостях». Прежде всего речь идет о значительных потерях налоговых поступлений, которые, по консервативным оценкам, могут составить 1,7% ВВП (в 2020-2021 годах), отметили в Фонде. Кроме этого, нет очевидных доказательств, что такое изменение будет способствовать увеличению инвестиционных потоков, заявили в МВФ.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?