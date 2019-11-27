Налог на выведенный капитал могут ввести в Украине с 2021 года, - Гетманцев

27 ноября, 2019, 13:35

Украина может ввести налог на выведенный капитал с 1 января 2021 года

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция Слуги народа) сказал в интервью Радио НВ .

"С 1 января [2020] мы не будем его вводить. Мы сейчас обсуждаем возможность с 1 января 2021 года ", - заявил он.

Гетманцев считает, что нужно вести переговоры по этому вопросу в том числе с Международным валютным фондом, который выступает против такого налога:

"Это положение и программы Владимира Зеленского и программы Слуги народа. Мы не отрицаем, что этот налог надо внедрять, в том числе и обсуждая это положение с Международным валютным фондом ".

Он добавил, что введение этого налога принесет убытки бюджета.

"Недопоступление в государственный бюджет, по разным оценкам, колеблется от 30 до 70 млрд грн в год", - сказал Гетманцев.

По его мнению, нужно ввести этот налог так, чтобы "не повторить ошибки тех государств, которые раньше нас вводили налог на выведен капитал, чтобы этот налог не влиял деструктивно на развитие экономики".

"У нас уже есть опыт Эстонии достаточно длительный. Есть определенные негативы от этого опыта, есть положительные. Мы должны учесть все и ввести правильный налог ", - заявил Гетманцев.