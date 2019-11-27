На МКС сломались туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы
27 ноября, 2019, 21:31
На Международной космической станции (МКС) сломались все туалеты
Об этом сообщает УНИАН.
По словам итальянского космонавта Луки Пармитано в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в русском - из-за сигнализацию переполненного бака.
Отмечается, что туалеты также есть в двух пилотируемых кораблях "Союз", которые пристыкованы к станции.
Но они используются только в случае крайней необходимости. Поэтому космонавтам пришлось пользоваться памперсами.
Через некоторое время космонавтам удалось починить все туалеты. В Роскосмосе добавили, что туалеты вышли из строя ночью, и с того момента экипаж проводил ремонт.
- В настоящее время на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа Лука Пармитано.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?