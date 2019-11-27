На МКС сломались туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы

27 ноября, 2019, 21:31

На Международной космической станции (МКС) сломались все туалеты

Об этом сообщает УНИАН.

По словам итальянского космонавта Луки Пармитано в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в русском - из-за сигнализацию переполненного бака.

Отмечается, что туалеты также есть в двух пилотируемых кораблях "Союз", которые пристыкованы к станции.

Но они используются только в случае крайней необходимости. Поэтому космонавтам пришлось пользоваться памперсами.

Через некоторое время космонавтам удалось починить все туалеты. В Роскосмосе добавили, что туалеты вышли из строя ночью, и с того момента экипаж проводил ремонт.