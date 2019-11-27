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Espreso.tvМирНа МКС сломались туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы

На МКС сломались туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы

На Международной космической станции (МКС) сломались все туалеты

Об этом сообщает УНИАН.

По словам итальянского космонавта Луки Пармитано в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в русском - из-за сигнализацию переполненного бака.

Отмечается, что туалеты также есть в двух пилотируемых кораблях "Союз", которые пристыкованы к станции.

Но они используются только в случае крайней необходимости. Поэтому космонавтам пришлось пользоваться памперсами.

Через некоторое время космонавтам удалось починить все туалеты. В Роскосмосе добавили, что туалеты вышли из строя ночью, и с того момента экипаж проводил ремонт.

  • В настоящее время на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа Лука Пармитано.
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