Минцифры выбрал "лицо электронного государства": им стала украинка из Польши
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
По информации ведомства, выбор дался сложно: загрузили более 3000 комментариев и пересмотрели каждую фотографию. Опирались на несколько факторов:
реальность фотографии и соразмерность человеку, который ее выложила.
фото нравилось другим пользователям и его отмечали ругательствами.
человеку на фото должно быть более 18 лет
"Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения", - сообщили в Минцифры.
В комментариях министерство отметило, что Александра - гражданка Украины. В 2018 году она получила грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University и отправилась на учебу в Польшу.
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