Минцифры выбрал "лицо электронного государства": им стала украинка из Польши

27 ноября, 2019, 11:40

Министерство цифровой трансформации выбрало и показало будущее лицо электронного государства. Им стала украинка с польской модельного агентства Александра Ободянска

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По информации ведомства, выбор дался сложно: загрузили более 3000 комментариев и пересмотрели каждую фотографию. Опирались на несколько факторов:

реальность фотографии и соразмерность человеку, который ее выложила.

фото нравилось другим пользователям и его отмечали ругательствами.

человеку на фото должно быть более 18 лет

"Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения", - сообщили в Минцифры.

В комментариях министерство отметило, что Александра - гражданка Украины. В 2018 году она получила грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University и отправилась на учебу в Польшу.