Мендель: "Зашквары" можно считать другой стороной демократии
27 ноября, 2019, 20:54
Депутаты от фракции "Слуги народа" постоянно попадают в скандалы, однако это вполне нормально
Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы Vласть vs Vлащенко.
"Я хотела бы отметить, что многие "зашквары" в СН, потому что это колоссальное монобольшинство. Их много, а потому и "зашкваров" будет много. Если их 20, то 20% от 20 - это четыре. А 20% от 254 - это гораздо больше. А по процентам одно и то же", - заявила Мендель.
Она добавила, что "прошло уже несколько месяцев, пора уже и "зашкварам" быть. Это нормально".
Также Мендель считает, что зашквары можно назвать "другой стороной демократии".
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