Мендель: "Зашквары" можно считать другой стороной демократии

27 ноября, 2019, 20:54

Депутаты от фракции "Слуги народа" постоянно попадают в скандалы, однако это вполне нормально

Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы Vласть vs Vлащенко.

"Я хотела бы отметить, что многие "зашквары" в СН, потому что это колоссальное монобольшинство. Их много, а потому и "зашкваров" будет много. Если их 20, то 20% от 20 - это четыре. А 20% от 254 - это гораздо больше. А по процентам одно и то же", - заявила Мендель.

Она добавила, что "прошло уже несколько месяцев, пора уже и "зашкварам" быть. Это нормально".

Также Мендель считает, что зашквары можно назвать "другой стороной демократии".