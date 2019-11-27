Литва проведет четвертую Международную конференцию по вопросам реформ в Украине, - Зеленский
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба президента.
"Я счастлив сообщить, что дата конференции согласована", - сказал Зеленский.
Четвертая ежегодная Международная конференция по вопросам реформ в Украине начнется 7 июля.
Международную конференцию по вопросам реформ в Украине проводят ежегодно с 2017 года. Впервые она состоялась в Лондоне, второй раз - в Копенгагене, в третий раз - в Торонто.
Ключевой аудиторией Международной конференции по вопросам реформ в Украине являются иностранные и украинские должностные лица, бизнесмены топ-уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.
В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабное международное мероприятие - четвертую Конференцию по вопросам реформ в Украине. Рад сообщить, что дата проведения Конференции согласована - это 7 июля 2020. @GitanasNauseda pic.twitter.com/yfGM11MDYR- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 27, 2019
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