Литва проведет четвертую Международную конференцию по вопросам реформ в Украине, - Зеленский

27 ноября, 2019, 14:34

Литовская Республика проведет в 2020 году Международную конференцию по вопросам реформ в Украине, приняв эстафету у Канады

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба президента.

"Я счастлив сообщить, что дата конференции согласована", - сказал Зеленский.

Четвертая ежегодная Международная конференция по вопросам реформ в Украине начнется 7 июля.

Международную конференцию по вопросам реформ в Украине проводят ежегодно с 2017 года. Впервые она состоялась в Лондоне, второй раз - в Копенгагене, в третий раз - в Торонто.

Ключевой аудиторией Международной конференции по вопросам реформ в Украине являются иностранные и украинские должностные лица, бизнесмены топ-уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.