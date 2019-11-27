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Espreso.tvОбществоЛитва проведет четвертую Международную конференцию по вопросам реформ в Украине, - Зеленский

Литва проведет четвертую Международную конференцию по вопросам реформ в Украине, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Литовская Республика проведет в 2020 году Международную конференцию по вопросам реформ в Украине, приняв эстафету у Канады

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба президента.

"Я счастлив сообщить, что дата конференции согласована", - сказал Зеленский.

Четвертая ежегодная Международная конференция по вопросам реформ в Украине начнется 7 июля.

Международную конференцию по вопросам реформ в Украине проводят ежегодно с 2017 года. Впервые она состоялась в Лондоне, второй раз - в Копенгагене, в третий раз - в Торонто.

Ключевой аудиторией Международной конференции по вопросам реформ в Украине являются иностранные и украинские должностные лица, бизнесмены топ-уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.

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