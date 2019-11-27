Лига чемпионов: результаты матчей вторника
27 ноября, 2019, 08:13
Во вторник, 26 ноября, были сыграны восемь матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
26 ноября
Группа А
"Галатасарай" (Турция) - "Брюгге" (Бельгия) 1: 1
Голы: Бююк, 11 - Диатто, 90 + 2
"Реал" (Испания) - ПСЖ (Франция) 2: 2
Голы: Бензема, 17, 79 - Мбаппе, 81, Сарабия, 83
Группа В
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Бавария" (Германия) 0: 6
Голы: Горецкий, 14, Левандовский, 53, 60, 64, 68, Толлиса, 89
"Тоттенхэм" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 4: 2
Голы: Алле, 45 + 1, Кейн, 53, 70, Орье, 73 - Эль-Араби, 6, Садибе, 19
Группа С
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина) 1: 1
Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69
"Аталанта" (Италия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 0
Голы: Муриель, 27 (пен), Гомес, 47
Группа D
"Локомотив" (Россия) - "Байер" (Германия) 0: 2
Голы: Жемалетдинов, 11 (аг), Бендер, 54
"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания)
Голы: Дыбала, 45 + 2
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