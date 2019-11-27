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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты матчей вторника

Лига чемпионов: результаты матчей вторника


фото: REUTERS
Во вторник, 26 ноября, были сыграны восемь матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

26 ноября

Группа А

"Галатасарай" (Турция) - "Брюгге" (Бельгия) 1: 1

Голы: Бююк, 11 - Диатто, 90 + 2

"Реал" (Испания) - ПСЖ (Франция) 2: 2

Голы: Бензема, 17, 79 - Мбаппе, 81, Сарабия, 83

Группа В

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Бавария" (Германия) 0: 6

Голы: Горецкий, 14, Левандовский, 53, 60, 64, 68, Толлиса, 89

"Тоттенхэм" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 4: 2

Голы: Алле, 45 + 1, Кейн, 53, 70, Орье, 73 - Эль-Араби, 6, Садибе, 19

Группа С

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина) 1: 1

Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69

"Аталанта" (Италия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 0

Голы: Муриель, 27 (пен), Гомес, 47

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Байер" (Германия) 0: 2

Голы: Жемалетдинов, 11 (аг), Бендер, 54

"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания)
Голы: Дыбала, 45 + 2
 
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