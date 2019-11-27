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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: REUTERS
В среду, 27 ноября, будут сыграны 8 матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

27 ноября

Группа Е

22:00 "Генк" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия)

Группа F

22:00 "Барселона" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Футбол 1"

22:00 "Славия" (Чехия) - "Интер" (Италия)

Группа G

19:55 "Зенит" (Россия) - "Лион" (Франция), "Футбол 2"

22:00 "РБ Лейпциг (Германия) -" Бенфика "(Португалия)

Группа H

19:55 "Валенсия" (Испания) - "Челси" (Англия), "Футбол 1"

22:00 "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды)

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