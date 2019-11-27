Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
27 ноября, 2019, 09:10
В среду, 27 ноября, будут сыграны 8 матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
27 ноября
Группа Е
22:00 "Генк" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия)
22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия)
Группа F
22:00 "Барселона" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Футбол 1"
22:00 "Славия" (Чехия) - "Интер" (Италия)
Группа G
19:55 "Зенит" (Россия) - "Лион" (Франция), "Футбол 2"
22:00 "РБ Лейпциг (Германия) -" Бенфика "(Португалия)
Группа H
19:55 "Валенсия" (Испания) - "Челси" (Англия), "Футбол 1"
22:00 "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды)
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