Лига чемпионов: "Зенит" переиграл "Лион" дома
27 ноября, 2019, 22:05
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов российский "Зенит" переиграл французский "Лион" со счетом 2:0, в Санкт-Петербурге
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 5-ти матчей группового раунда Лиги чемпионов российский "Зенит" и французский "Лион" делят 2-3 место, у обеих команд по 7 очков, возглавляет группу немецкий "Лейпциг", команда провела 4 матча, и заработала 9 очков. Замыкает квартет португальская "Бенфика", у лиссабонцев 3 очка и матч в запасе.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
27 ноября
Группа G
"Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) 2:0
Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84
- 27 ноября в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Челси" сыграл вничью с испанской "Валенсией" , счет - 2:2.
- 26 ноября во матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов турецкий "Галатасарай" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге", счет 1:1.
- 26 ноября во матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкий "Байер" переиграл московский "Локомотив" со счетом 2:0 и лишил россиян шансов на выход в 1/8 финала.
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