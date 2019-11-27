Лига чемпионов: "Зенит" переиграл "Лион" дома

27 ноября, 2019, 22:05

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов российский "Зенит" переиграл французский "Лион" со счетом 2:0, в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 5-ти матчей группового раунда Лиги чемпионов российский "Зенит" и французский "Лион" делят 2-3 место, у обеих команд по 7 очков, возглавляет группу немецкий "Лейпциг", команда провела 4 матча, и заработала 9 очков. Замыкает квартет португальская "Бенфика", у лиссабонцев 3 очка и матч в запасе.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

27 ноября

Группа G

"Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) 2:0

Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84