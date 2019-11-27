Лига чемпионов: "Интер" разгромил "Славию" в Праге
27 ноября, 2019, 23:54
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов миланский "Интер" победил чешский "Славией" в Праге со счетом 3:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После 5-ти матчей группового раунда Лиги чемпионов "Интер" занимает второе место в группе F, у команды 7 очков. Квартет возглавляет испанская "Барселона", в которой 11 зачетных пунктов. Третьей идет дортмундская "Боруссия", в которой как у итальянцев 7 баллов. Группу F замыкает чешская "Славия", с 2 очками команда последняя.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
28 ноября
Группа F
"Славия" (Прага, Чехия) - "Интер" (Милан, Италия) 1:3
Голы: Cаучек, 31 (пен) - Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81
- 27 ноября в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Челси" сыграл вничью с испанской "Валенсией" , счет - 2: 2.
- 26 ноября во матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов турецкий "Галатасарай" сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» , счет 1: 1.
- 26 ноября во матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкий "Байер" переиграл московский "Локомотив" со счетом 2: 0 и лишил россиян шансов на выход в 1/8 финала.
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