Лига чемпионов: "Интер" разгромил "Славию" в Праге

27 ноября, 2019, 23:54

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов миланский "Интер" победил чешский "Славией" в Праге со счетом 3:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

После 5-ти матчей группового раунда Лиги чемпионов "Интер" занимает второе место в группе F, у команды 7 очков. Квартет возглавляет испанская "Барселона", в которой 11 зачетных пунктов. Третьей идет дортмундская "Боруссия", в которой как у итальянцев 7 баллов. Группу F замыкает чешская "Славия", с 2 очками команда последняя.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

28 ноября

Группа F

"Славия" (Прага, Чехия) - "Интер" (Милан, Италия) 1:3

Голы: Cаучек, 31 (пен) - Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81