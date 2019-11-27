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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 5-го тура

Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 5-го тура


фото: REUTERS
В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" одержал волевую ничью в матче с "Манчестер Сити" и улучшил свое турнирное положение

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

26 ноября были сыграны матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов благодаря ничьей в матче против "Манчестер Сити" (1: 1) донецкий "Шахтер" единолично занял второе место и оторвался от загребского "Динамо" на 1 очко. Теперь в украинцев 6 зачетных баллов, у хорватов 5.

Турнирную таблицу группы С возглавляет английский "Манчестер Сити", имея в активе 11 очков, команда гарантированно сыграет в 1/8 финала турнира. Шансы сыграть в плей-офф есть и в итальянской "Аталанты", в которой 4 пункта и последняя позиция в квартете, накануне заключительного тура группового раунда турнира.

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут первые две команды из группы, команда, которая финиширует третьим продолжит выступления в Лиге Европы.

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