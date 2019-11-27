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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: боевая ничья между ПСЖ и "Реалом"

Лига чемпионов: боевая ничья между ПСЖ и "Реалом"


фото: REUTERS
В центральном матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома сыграл вничью с французским ПСЖ, счет 2:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

После 5-ти матчей группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" и французский ПСЖ гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира. Испанцы занимают в группе А второе место с 8 очками, у парижан первое место и 13 зачетных баллов.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

26 ноября

Группа А

"Реал" (Испания) - ПСЖ (Франция) 2:2

Голы: Бензема, 17, 79 - Мбаппе, 81, Сарабия, 83

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