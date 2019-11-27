Лига чемпионов: боевая ничья между ПСЖ и "Реалом"
27 ноября, 2019, 00:07
В центральном матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома сыграл вничью с французским ПСЖ, счет 2:2
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После 5-ти матчей группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" и французский ПСЖ гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира. Испанцы занимают в группе А второе место с 8 очками, у парижан первое место и 13 зачетных баллов.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
26 ноября
Группа А
"Реал" (Испания) - ПСЖ (Франция) 2:2
Голы: Бензема, 17, 79 - Мбаппе, 81, Сарабия, 83
- В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" одержал волевую ничью в Англии, в матче с местным "Манчестер Сити" , счет 1: 1.
- 26 ноября во матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов турецкий "Галатасарай" сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» , счет 1: 1.
- 26 ноября во матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкий "Байер" переиграл московский "Локомотив" со счетом 2: 0 и лишил россиян шансов на выход в 1/8 финала.
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