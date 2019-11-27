 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛучшим молодым футболистом мира стал форвард, который превзошел Роналду

Лучшим молодым футболистом мира стал форвард, который превзошел Роналду


фото: jivenaija.com
Лучшим молодым футболистом мира 2019 года стал форвард испанского "Атлетико" Жоау Фелиш, который отобрал у Криштиану Роналду звание самого дорогого футболиста Португалии

Об этом сообщает Tuttosport.

Форвард мадридского "Атлетико" победил в голосовании среди экспертов и журналистов итальянского издания, набрав в конкурсе Golden Boy 332 голоса. В борьбе за награду португалец опередил английского вингера "Боруссии" из Дортмунда Джейдон Санчо (175 голосов) и немецкого полузащитника "Байера" Кая Хаверца (75).

На награду также претендовал украинский голкипер испанского "Вальядолида" Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", однако он не вышел в тройку лучших.

20-летний Жоау Фелиш перешел в "Атлетико" летом из "Бенфики" за 126 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за мадридцев 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

  • Напомним, 4 июля Жоау Фелиш перешел из "Бенфики" в "Атлетико" за 126 млн евро и отобрал у Кришитану Роналду звание самого дорогого футболиста Португалии.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

27 ноября, 2019 среда

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать