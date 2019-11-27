Лучшим молодым футболистом мира стал форвард, который превзошел Роналду
27 ноября, 2019, 15:17
Лучшим молодым футболистом мира 2019 года стал форвард испанского "Атлетико" Жоау Фелиш, который отобрал у Криштиану Роналду звание самого дорогого футболиста Португалии
Об этом сообщает Tuttosport.
Форвард мадридского "Атлетико" победил в голосовании среди экспертов и журналистов итальянского издания, набрав в конкурсе Golden Boy 332 голоса. В борьбе за награду португалец опередил английского вингера "Боруссии" из Дортмунда Джейдон Санчо (175 голосов) и немецкого полузащитника "Байера" Кая Хаверца (75).
На награду также претендовал украинский голкипер испанского "Вальядолида" Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", однако он не вышел в тройку лучших.
20-летний Жоау Фелиш перешел в "Атлетико" летом из "Бенфики" за 126 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за мадридцев 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
- Напомним, 4 июля Жоау Фелиш перешел из "Бенфики" в "Атлетико" за 126 млн евро и отобрал у Кришитану Роналду звание самого дорогого футболиста Португалии.
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