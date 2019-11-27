Лавров: Россия на встрече в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с боевиками Донбасса
Глава МИД РФ пожаловался, что администрация президента Украины Владимира Зеленского, как и предыдущая администрация Петра Порошенко, отказывается вести прямые переговоры с террористами Донбасса.
"Россия как член нормандской четверки сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей. И эти договоренности предусматривают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском", - цитирует Лаврова Интерфакс-Украина.
По мнению Лаврова, в Париже президент Зеленский "должен подробно рассказать, как он видит сам свои действия по выполнению Минских договоренностей".
Вместе с тем Лавров считает, что Россия не может самостоятельно выполнить Минские договоренности, ведь она "не является их стороной".
Ранее о недопустимости переговоров с "ЛНР/ДНР" заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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