Лавров: Россия на встрече в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с боевиками Донбасса

27 ноября, 2019, 13:52

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на нормандском саммите будет призывать Украину начать прямой диалог с боевиками "Л / ДНР"

Глава МИД РФ пожаловался, что администрация президента Украины Владимира Зеленского, как и предыдущая администрация Петра Порошенко, отказывается вести прямые переговоры с террористами Донбасса.

"Россия как член нормандской четверки сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей. И эти договоренности предусматривают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском", - цитирует Лаврова Интерфакс-Украина.

По мнению Лаврова, в Париже президент Зеленский "должен подробно рассказать, как он видит сам свои действия по выполнению Минских договоренностей".

Вместе с тем Лавров считает, что Россия не может самостоятельно выполнить Минские договоренности, ведь она "не является их стороной".

Ранее о недопустимости переговоров с "ЛНР/ДНР" заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.