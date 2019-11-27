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Espreso.tvОбществоКомитет Рады проголосовал за правку о переходе следователей по делам Майдана в ГБР, - СМИ

Комитет Рады проголосовал за правку о переходе следователей по делам Майдана в ГБР, - СМИ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за редактирование правки о переходе следователей по делам Майдана в ГБР

Об этом сообщает редактор издания Insider Ольга Худецкий в Facebook.

"Только что комитет по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал ЗА редактирование правки 318 по переводу следователей по делам Майдана в ГБР", - написала она.

За проголосовали - 18 членов комитета, против - 1.

Потребность в редактировании возникла после того, как Верховная Рада не рассмотрела эту правку в закон о ГБР 15 ноября.

"Текст правки из-за формулировки, актуальной на 15 ноября, превратился в тыкву после 20 ноября (вопрос терминологии: перестали существовать следователи прокуратуры, которые расследуют эти дела). То есть проблема на самом деле была еще глубже, чем просто "не проголосовали в зале" правку. Перестал по формальным причинам подходить и ее текст. Только что эта проблема была, к счастью, решена", - написала журналистка.

Она добавила, что без изменения в комитете все нельзя было бы исправить.

"Хорошо, что голоса нашлись. Могло не найтись. И да, это один из ответов на вопрос "ну что страшного произошло? не проголосовали 15 ноября - то проголосовали бы 3 декабря". Вот что страшного. Все могло улететь в трубу только еще на этапе комитета (могли не проголосовать редактирование). Или еще позже, если бы в законе был пункт, формулировка которого уже никому бы не разрешила никуда перейти", - отметила редактор.

  • Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская продолжит голодовку, пока Верховная Рада не проголосует за поправку, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса.
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