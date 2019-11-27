Команда Зеленского хочет посадить Украину на "энергетическую иглу" РФ: Геращенко о покупке российского газа

27 ноября, 2019, 18:45

Заявления правительства о закупке российского газа, означают финансирование Украиной российской экономики и Газпрома

Об этом заявила нардеп Ирина Геращенко во время заседания комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, передает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Сегодня мы услышали заявление нового правительства о том, что Украина возвращается к закупке российского газа. То есть украинская экономика своими деньгами будет субсидировать и финансировать российскую экономику и Газпром. И эти деньги будут идти на войну против Украины. Они будут идти на убийство украинцев", - отметила политик.

Также Геращенко заявила, что она вместе с народным депутатом Марией Ионовой требуют провести закрытое заседание комитета, на котором должны быть рассмотрены вопросы взаимоотношений Украины с Российской Федерацией.

"Мы видим, что отношения Украины и России заходят в новую стадию. Что у нас теперь торговля с Россией - это не война, а мир. Что у нас сегодня Украину сдают не военно, а экономически. Что наше правительство так называемых технократов делает ставку не на энергосбережение и собственную добычу газа, а посадку Украины на "энергетическую иглу" и на субсидии", - добавила Геращенко.

Нардеп отметила, что в профильном комитете занимаются чем угодно, обсуждают что угодно, только не энергетические вызовы и не вызовы предстоящей встречи Нормандского формата.