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Espreso.tvОбществоКоманда Зеленского хочет посадить Украину на "энергетическую иглу" РФ: Геращенко о покупке российского газа

Команда Зеленского хочет посадить Украину на "энергетическую иглу" РФ: Геращенко о покупке российского газа

Заявления правительства о закупке российского газа, означают финансирование Украиной российской экономики и Газпрома
Об этом заявила нардеп Ирина Геращенко во время заседания комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, передает пресс-служба "Европейской Солидарности".
 
"Сегодня мы услышали заявление нового правительства о том, что Украина возвращается к закупке российского газа. То есть украинская экономика своими деньгами будет субсидировать и финансировать российскую экономику и Газпром. И эти деньги будут идти на войну против Украины. Они будут идти на убийство украинцев", - отметила политик.
 
Также Геращенко заявила, что она вместе с народным депутатом Марией Ионовой требуют провести закрытое заседание комитета, на котором должны быть рассмотрены вопросы взаимоотношений Украины с Российской Федерацией.
 
"Мы видим, что отношения Украины и России заходят в новую стадию. Что у нас теперь торговля с Россией - это не война, а мир. Что у нас сегодня Украину сдают не военно, а экономически. Что наше правительство так называемых технократов делает ставку не на энергосбережение и собственную добычу газа, а посадку Украины на "энергетическую иглу" и на субсидии", - добавила Геращенко.
 
Нардеп отметила, что в профильном комитете занимаются чем угодно, обсуждают что угодно, только не энергетические вызовы и не вызовы предстоящей встречи Нормандского формата.

 

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