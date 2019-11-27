Гончарук пообещал в 2020 году покончить со школьными туалетами на улице

27 ноября, 2019, 16:12

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, на что в 2020 году пойдут средства в рамках финансирования образования

Об этом он рассказал во время брифинга после заседания правительства, передает Еспресо.TV.

Правительство приняло ряд решений о перераспределении средств в рамках системы образования.

"Более 800 млн грн мы направили на современное оборудование и технологии для школьников и более миллиарда гривен будут направлены на образовательную сферу, а именно на приобретение школьных автобусов, 600 млн на ремонт и приобретение оборудования для столовых, потому что у нас в этом году огромное количество пищевых отравлений, качество системы питания детей в школах, оно оставляет желать лучшего", - сказал Гончарук.

Он добавил, что нужно инвестировать в здоровое питание школьников в следующем году.

Гончарук сказал, что следует обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические условия в помещениях школ.

"У нас до сих пор, к сожалению, в 21 веке, в Украине есть школы, в которых туалеты находятся на улице. Это недопустимо. В следующем году мы это позорное явление преодолеем по всей Украине", - добавил Гончарук.