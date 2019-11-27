Футболист "Ливерпуля" ошарашил фана, появившись у него на работе
Об этом сообщает FutbolBible в twitter.
Таким образом, "Ливерпуль" устроил акцию для фаната по имени Дэвид. Вирджил ван Дейк лично пригласил его на клубную базу, где болельщик провел день с командой.
Письмо в клуб написал брат мужчины, который болеет за "Ливерпуль" всю жизнь. Он рассказал историю Дэвида, который с детства страдал от недостатка кислорода.
У фана был рабочий день в супермаркете, когда к нему неожиданно подошел ван Дейк. Мужчина удивился и заметно волновался, а потом из машины вышел его брат. Болельщика отвезли на базу "Ливерпуля", где он пообщался с игроками и главным тренером Юргеном Клоппом.
This video is absolutely brilliant. Virgil van Dijk surprises a lifelong Liverpool fan, who has had some challenges in his life. He invites him to the training ground to meet all the players and staff. His reaction is speechless.- FutbolBible (@FutbolBible) November 26, 2019
Classy. pic.twitter.com/5FmHgu2NKI
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