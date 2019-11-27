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Espreso.tvСпортФутболист "Ливерпуля" ошарашил фана, появившись у него на работе

Футболист "Ливерпуля" ошарашил фана, появившись у него на работе


фото: REUTERS
Английский "Ливерпуль" устроил сюрприз болельщику, на работу к которому в супермаркет приехал нидерландский футболист Вирджил ван Дейк

Об этом сообщает FutbolBible в twitter.

Таким образом, "Ливерпуль" устроил акцию для фаната по имени Дэвид. Вирджил ван Дейк лично пригласил его на клубную базу, где болельщик провел день с командой.

Письмо в клуб написал брат мужчины, который болеет за "Ливерпуль" всю жизнь. Он рассказал историю Дэвида, который с детства страдал от недостатка кислорода.

У фана был рабочий день в супермаркете, когда к нему неожиданно подошел ван Дейк. Мужчина удивился и заметно волновался, а потом из машины вышел его брат. Болельщика отвезли на базу "Ливерпуля", где он пообщался с игроками и главным тренером Юргеном Клоппом.

 

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