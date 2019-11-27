FIFA 20: украинский футболист попал в "команду недели"
27 ноября, 2019, 20:34
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес попал в символическую сборную недели по версии футбольной видеоигры FIFA 20
Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт видеоигры.
Популярный футбольный симулятор FIFA 20 опубликовал обновленную "команду недели", символическую сборную в которую вошли лучшие игроки футбольного уикенда.
Свое место среди лучших получил нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес. Канадцы оценили форварда рейтингом 82, лучшими показателями на карточке футболиста являются скорость и удар.
В нынешнем сезоне 31-летний Жуниор Мораес провел 20 матчей, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.
Son, @ lukamodric10 , Kimmich, @ Mahrez22 and Zidane in #TOTW pic.twitter.com/pGt6JYn5kC- EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 27 ноября 2019
- 29 октября во новом патче FIFA 20 ряд футболистов получили обновленные лица, больше похожие на реальность.
- 24 октября полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон попал в сборную лучших игроков недели в футбольном симуляторе FIFA 20.
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