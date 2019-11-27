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Espreso.tvСпортFIFA 20: украинский футболист попал в "команду недели"

FIFA 20: украинский футболист попал в "команду недели"


фото: REUTERS
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес попал в символическую сборную недели по версии футбольной видеоигры FIFA 20

Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт видеоигры.

Популярный футбольный симулятор FIFA 20 опубликовал обновленную "команду недели", символическую сборную в которую вошли лучшие игроки футбольного уикенда.

Свое место среди лучших получил нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес. Канадцы оценили форварда рейтингом 82, лучшими показателями на карточке футболиста являются скорость и удар.

В нынешнем сезоне 31-летний Жуниор Мораес провел 20 матчей, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

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