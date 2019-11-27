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Espreso.tvСпортЭкс-тренер сборной Германии по футболу возобновил карьеру

Экс-тренер сборной Германии по футболу возобновил карьеру


фото: si.com
Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн возобновил карьеру и возглавил футбольный клуб "Герта"

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Берлина .

"Герта" расторгла контракт с хорватским тренером Анте Човичем и назначила на его место Клинсманна, с которым заключили контракт до конца нынешнего сезона.

"Глядя на последние результаты команды, мы посчитали, что необходимо действовать. Мы сожалеем о таком развитии событий. Я хотел бы поблагодарить Анте за все, чего он смог достичь с нашим клубом",- сказал спортивный директор "Герты" Михаэль Прец.

55-летний Юрген Клинсманн возглавлял сборную Германии с 2004 по 2006 год и выиграл вместе с командой бронзу ЧМ-2006. Также он тренировал сборную США и мюнхенскую "Баварию".

"Герта" пока занимает 15-е место в чемпионате Германии.

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