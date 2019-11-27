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Espreso.tvОбществоЭкс-глава Харьковской ОГА Райнин возглавил областное отделение "Оппоплатформы"

Экс-глава Харьковской ОГА Райнин возглавил областное отделение "Оппоплатформы"


фото: nikvesti
Бывший глава облгосадминистрации Игорь Райнин стал председателем областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщает KHARKIV Today .

На назначение Райнина приехал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Состоялось голосование, на котором Райнина единогласно избрали председателем харьковской ячейки партии.

По словам Бойко, Райнин был "единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины".

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