Экс-глава Харьковской ОГА Райнин возглавил областное отделение "Оппоплатформы"
27 ноября, 2019, 16:47
Бывший глава облгосадминистрации Игорь Райнин стал председателем областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Об этом сообщает KHARKIV Today .
На назначение Райнина приехал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
Состоялось голосование, на котором Райнина единогласно избрали председателем харьковской ячейки партии.
По словам Бойко, Райнин был "единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины".
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?