Экс-футболист "Барселоны" поступил в Гарвард
27 ноября, 2019, 14:29
Бывший нападающий испанской "Барселоны" Самуэль Это'О станет студентом американского Гарварда и будет изучать там менеджмент
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Легендарный камерунский нападающий Самуэль Это'О станет студентом Гарвардского университета. 38-летний спортсмен будет изучать экономику и менеджмент. Обучение Это'О начнется в январе 2020 года и продлится год.
"Я знаю, что это будет нелегко, но это позволит мне открыть новые двери", - сказал о своем студенчестве экс-футболист.
Cамуель Это'О завершил профессиональную карьеру в сентябре этого года. Камерунец выступал в мадридском "Реале", "Барселоне", миланском "Интере" и лондонском "Челси". В целом он провел 718 матчей, забил 359 голов и отдал 116 результативных передач. Самуэль Это'О четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.
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