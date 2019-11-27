Экс-футболист "Барселоны" поступил в Гарвард

27 ноября, 2019, 14:29

Бывший нападающий испанской "Барселоны" Самуэль Это'О станет студентом американского Гарварда и будет изучать там менеджмент

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Легендарный камерунский нападающий Самуэль Это'О станет студентом Гарвардского университета. 38-летний спортсмен будет изучать экономику и менеджмент. Обучение Это'О начнется в январе 2020 года и продлится год.

"Я знаю, что это будет нелегко, но это позволит мне открыть новые двери", - сказал о своем студенчестве экс-футболист.

Cамуель Это'О завершил профессиональную карьеру в сентябре этого года. Камерунец выступал в мадридском "Реале", "Барселоне", миланском "Интере" и лондонском "Челси". В целом он провел 718 матчей, забил 359 голов и отдал 116 результативных передач. Самуэль Это'О четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.