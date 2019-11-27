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Espreso.tvМирДвое сотрудников Белого дома уволилось из-за приостановки Трампом помощи Украине, - СМИ

Двое сотрудников Белого дома уволилось из-за приостановки Трампом помощи Украине, - СМИ


фото: reuters
Двое сотрудников Административно-бюджетного управления Белого дома, которое является промежуточным исполнительным звеном в процессе предоставления оборонной поддержки Украины, уволились из-за приостановки Трампом помощи украинской армии

Об этом говорится в показаниях сотрудника этого же управления Марка Сэнди из закрытых слушаний, состоявшихся в этом месяце, отмечает The Hill.

"Двое сотрудников, один из которых работал в юридическом подразделении, подали в отставку частично из-за беспокойства в связи с непонятным замораживанием помощи (для Украины - ред.)", - приводит издание свидетельство должностного лица.

При этом фамилии чиновников не называются в стенограмме, поскольку свидетель отметил, что не хотел бы говорить об их мотивации их. При этом он подчеркнул, что по крайней мере в тот момент были высказаны определенные разочарования в связи с тем, что причины такого шага по отношению к Украине были непонятными и оставались без объяснений.

Марк Сэнди также отметил в показаниях, что считает президента Трампа лицом, руководила процессом приостановления военной помощи для Украины.

Показания чиновника Белого дома стали частью расследования Палаты представителей по импичменту президента США.

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