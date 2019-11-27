Два киевских ресторатора договариваются об "Укрбуде" для россиян, – СМИ

27 ноября, 2019, 16:28

Дмитрий Федотенков, который является совладельцем сети Tarantino family, развивающий ресторанный бизнес в Киеве и Москве, теперь является наиболее вероятным покупателем одной из самых мощных строительных компаний Украины "Укрбуд"

Об этом сообщает "Главком".

О продаже одного из основных активов компании – "Укрбуд девелопмент" - несколько дней назад сообщил ее бывший владелец Максим Микитась, но фамилия покупателя названа не была. Собеседник издания утверждает, что Федотенков уже приступил к управлению компанией. И планирует привлечь реального инвестора благодаря налаженным связям и заинтересованным лицам в России.

Также, по словам источника, Федотенков выражал надежду, что в этой схеме можно заручиться поддержкой и содействием одного из советников президента. "Кто тот советник – точно не известно. Но по данным СМИ, сегодня темой столицы начал активно заниматься Андрей Ермак. Решение всех киевских вопросов он поручив нардепу Николаю Тищенко. Вероятно, именно через Тищенко, который является основателем и владельцем другой столичной сети ресторанов "Наша карта", далекий от девелоперского бизнеса Дмитрий Федотенков и стал потенциальным покупателем "Укрбуда", - пишет издание.

Также издание акцентирует внимание, что и Дмитрия Федотенкова, и Андрея Ермака неоднократно в СМИ связывали с российским бизнесом. И допускает, что на сегодня активы "Укрбуда" являются достаточно интересными для российских инвесторов. В частности, благодаря выполнению компанией "Укрбуд" работ на стратегических и военных объектах в Украине.

Напомним, что Максим Микитась теперь является фигурантом уголовного дела об афере с жильем для Нацгвардии. Несколько дней назад он заявил, что продал свою часть в компании "Укрбуд девелопмент" неназванному инвестору. Также 23 ноября на сайте Президента появилась петиция, в которой инвесторы, купившие жилье у компаний "Укрбуда", обратились к Владимиру Зеленского из-за "критической ситуации, которая происходит на строительных площадках в течение последних 4 месяцев".