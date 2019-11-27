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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: 4 обстрела, ранен один военный

День в зоне ООС: 4 обстрела, ранен один военный

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Южного - из РПГ и автоматических гранатометов; вблизи Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вел огонь по нашим укреплениям у Марьинки.

Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

 

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