Цена на газ в Украине с января может вырасти в 1,8 раза без транзита, - Минэнерго

27 ноября, 2019, 11:59

С января 2020 года рыночные цены на газ могут вырасти в 1,8 раза, если Украина не заключит договор на транзит российского газа в Европу через свою газотранспортную систему

Такие данные, рассчитанные Нафтогазом, приводят в проект постановления Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает Интерфакс-Украина .

Так, цена на газ для промышленных потребителей с 1 января 2020 может составить 10751 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение газа). Это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности на декабрь 2019 года. При этом для населения с 1 января 2020 будут действовать рыночные цены на газ (5,861 тыс. грн).

Впоследствии рост цен для промышленности в январе приведет к дальнейшему и аналогичного роста в последующие месяцы для населения.

Ранее в правительстве сообщили, что в случае заключения договора на транзит газа цены на газ могут достичь своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года.