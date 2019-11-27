Цена на газ в Украине с января может вырасти в 1,8 раза без транзита, - Минэнерго
Такие данные, рассчитанные Нафтогазом, приводят в проект постановления Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает Интерфакс-Украина .
Так, цена на газ для промышленных потребителей с 1 января 2020 может составить 10751 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение газа). Это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности на декабрь 2019 года. При этом для населения с 1 января 2020 будут действовать рыночные цены на газ (5,861 тыс. грн).
Впоследствии рост цен для промышленности в январе приведет к дальнейшему и аналогичного роста в последующие месяцы для населения.
Ранее в правительстве сообщили, что в случае заключения договора на транзит газа цены на газ могут достичь своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что с 2020 года Кабмин планирует предложить бытовым потребителям возможность покупки природного газа по фиксированной цене около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, которая будет действительна до конца отопительного сезона.
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