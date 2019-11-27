Боевики не выполняют договоренностей для встречи в нормандском формате, - Олифер
Об этом она заявила в Facebook.
Украина выполнила все договоренности, в частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведении моста у КПВВ в Станице Луганской; решении вопроса водоснабжения в Луганской области.
"Вместе с тем со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не предоставлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, неподконтрольной Украине, включая участок российско-украинской границы: не созданы условия для работы КПВВ Золотое", - написала Олифер.
Особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц.
"Таким образом, накануне встречи лидеров стран Нормандской четверки, запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского", - подытожила Олифер.
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