Боевики не выполняют договоренностей для встречи в нормандском формате, - Олифер

27 ноября, 2019, 17:35

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года

Об этом она заявила в Facebook.

Украина выполнила все договоренности, в частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведении моста у КПВВ в Станице Луганской; решении вопроса водоснабжения в Луганской области.

"Вместе с тем со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не предоставлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, неподконтрольной Украине, включая участок российско-украинской границы: не созданы условия для работы КПВВ Золотое", - написала Олифер.

Особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц.

"Таким образом, накануне встречи лидеров стран Нормандской четверки, запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского", - подытожила Олифер.