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Espreso.tvОбществоАдвокат Альперина, за обнаружение которого Зеленский обещал вознаграждение, анонсировал визит с клиентом к прокурору

Адвокат Альперина, за обнаружение которого Зеленский обещал вознаграждение, анонсировал визит с клиентом к прокурору


фото: Вадим Альперін
Адвокат бизнесмена Вадима Альперина заявляет, что 27 ноября его клиент придет на допрос в Специальную антикоррупционную прокуратуру

Об этом адвокат Андрей Федур сообщил на своей странице в Facebook.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня" разыскивает "моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В. Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна -17 ", - написал Федур.

Адвокат отметил, что к прокурору его клиента никто не вызывал. Федур утверждает, что обвинения в контрабанде его подзащитного можно легко опровергнуть в суде и считает, что причина обвинений Альперина - политическая необходимость продемонстрировать эффективность.

"Говорят, что сегодня В.Альпериным точно задержат, а потом антикор суд его арестует. И причина очень уважительная - крайне необходима картинка мощности", - написал Федур.

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